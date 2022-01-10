خلال أسبوع.. ضبط 28 مخالفا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 28 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

وقالت إن القوات الخاصة للأمن البيئي تمكنت من ضبط 110 مخالفين لرعيهم 364 متنا من الإبل و513 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة، كما تم ضبط موقع مخالف لنظام البيئة استخدم لتخزين 242 مترا مكعبا من الحطب المحلي في مدينة الرياض.

وضبطت 7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بمنطقتي عسير وتبوك ومواطنا مخالفا لنظام البيئة لاقتلاعه الأشجار من أراضي الغطاء النباتي دون ترخيص بمدينة الرياض، و9 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.

وأوضحت أن الجهات المختصة بالأمن العام، نجحت في ضبط مخالف لنظام البيئة هر في مقطع فيديو متباهيا بصيد وعرض كائنات فطرية برية في منطقة القصيم، مشيرة إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.