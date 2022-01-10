الشباب: أحمد شراحيلي رفض تجديد عقده ووقع لناد آخر

أصدر نادي الشباب، بيانا بشأن موضوع تجديد عقد اللاعب أحمد شراحيلي، أكد خلاله أن النادي بذل مساعي عديدة خلال الفترة الماضية لتجديد عقد اللاعب.

وقال البيان، إن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق نهائي بين رئيس النادي برئاسة خالد البلطان واللاعب، بحضور وكيله وفوجئت بعد ذلك بتغيير الاتفاق وبمطالبات مالية إضافية من اللاعب مما اضطر رئيس مجلس الإدارة إلى تلبيتها والاتفاق مع اللاعب مجددا على كافة الطلبات وبحضور المدير التنفيذي لكرة القدم والمدير الفني للفريق.

وأضاف البيان، أنه تم تحديد موعد توقيع عقد التجديد مساء أمس الأحد، بالإضافة إلى تجهيز شيك الدفعة المقدمة للاعب، إلا أنها تفاجأت خلال ساعات بعد دخول اللاعب الفترة الحرة وتحديدا الرابعة مساء أمس الأحد، باعتذاره عن التوقيغ وإبلاغه إدارة النادي أنه قد غير رأيه وأتم التوقيع لناد آخر بناء على رغبته.

وأكد البيان، أن إدارة النادي تؤكد رفضها القاطع للمزايدات من قبل أي طرف والأسلوب المتخذ من قبل اللاعب ووكيله وأنها تتعامل مع الجميع باحترافية تامة حسب أنظمة ولوائح الاحتراف حفاظا على مكتسبات النادي.