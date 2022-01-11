إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 310 مليوناً والوفيات 5.5 ملايين

أشار إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 310 ملايين إصابة.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.5 مليون وفاة، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ839.480 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات لديها 61.492.765.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ارتفاعا من 157 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الاثنين 103968 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

كما سجلت كوريا الجنوبية 3097 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 2813 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 670 ألفا و 483 حالة إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة أن إجمالي 14ر43 مليون شخص أو 1ر84 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 47ر21 مليون شخص أو 8ر41% جرعات معززة.