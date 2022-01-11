موانئ_السعودية تسجل ارتفاعا في حاويات المسافنة بنسبة 11.85 % خلال ديسمبر

حققت موانئ السعودية ارتفاعا ملفتا في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 11.85% وإجمالي 442,8 ألف حاوية قياسية فضلا عن تسجيل ارتفاع في أعداد الحاويات المناولة الصادرة والواردة خلال ديسمبر 2021 بنسبة 3.28% وإجمالي 841 ألف حاوية قياسية مقارنة بالمدة ذاتها من 2020.

كما سجلت موانئ السعودية ارتفاعا في أعداد المواشي بنسبة 101.57% وبإجمالي 350 ألف رأس من الماشية المستوردة وأيضا ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية بنسبة 3.76% بواقع 1,8 مليون طن.

وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن “موانئ” فقد سجلت موانئ السعودية أيضا خلال ديسمبر ارتفاع عدد من المؤشرات التشغيلية الأخرى من أبرزها ارتفاع أعداد السفن بنسبة 6.21% وبواقع 1,163 سفينة وارتفاع أعداد الركاب بنسبة 58% بواقع 75,5 ألف راكب.

بالمقابل سجلت موانئ السعودية انخفاضا في حجم أطنان البضائع العامة بنسبة 3.54% وإجمالي 25,4 مليون طن وكذلك انخفاضا في أعداد السيارات بنسبة 15.62% وإجمالي 75 ألف سيارة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ “موانئ” تسعى وفق استراتيجيتها التطويرية الجديدة التي أطلقتها مؤخرا إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة تعزز من خلالها نهجها في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ويمكنها من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويدعم برامج رؤية السعودية الطموحة 2030.