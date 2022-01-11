كشفت أمانة الرياض عن الضوابط المتبعة في تصنيع الحلوى، وذلك في بيان رسمي، لحماية المواطنين من المواد الفاسدة.

وقالت الأمانة، في بيان، إن “ملاك محلات بيع الحلويات ملزمون بالإفصاح عن المواد المضافة في تصنيع الحلوى على الأغلفة، بجانب الامتناع عن استعمال المُحليات الاصطناعية”.

وأكدت، في إنفوجراف عبر حسابها بـ”تويتر”، أن “أغلفة الحلوى يجب أن تحتوي على بطاقة بيانات تتضمن اسم الغذاء، وصنف الحلوى، والمواد المضافة، والبيانات الغذائية، وإرشادات الاستخدام، ومدة الصلاحية، والجهة المصنعة”.

كما شددت على ضرورة تخزين المنتجات بطريقة سليمة، بحسب أنواعها المختلفة، وخلو المنتجات من المواد الغريبة والضارة والسامة.

وأكدت الأمانة على ضرورة أن يحصل جميع العاملين في المنشآت المصنعة للحلوى على شهادات صحية، إضافة لكتابة اسم المحل وعنوانه ورقم هاتفه وعلامته التجارية على المنتج النهائي.

وحول شكل المنتج النهائي؛ أكدت “الأمانة على ضرورة أن تكون ذات شكل منتظم، وغير متميعة أو ملتصقة ببعضها أو بالغلاف الخارجي”.

وحذرت الأمانة من أن مخالفة الاشتراطات السابقة يعرض المحل وصاحبه للمسائلة القانونية، مؤكدة أنها تجري جولات للتأكد من توفر تلك الشروط.