“التعليم” تحدد موعد عودة الهيئة الإدارية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال صباحيا

اعتمد الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم، دوام الهيئة الإدارية في الفترة الصباحية من يوم الأحد 13 جمادى الثانية لاستكمال متطلبات العودة الحضورية، بالإضافة إلى استمرارية دوام الهيئة التعليمية على منصة مدرستي في الفترة المسائية حتى يوم الخميس 17 جمادى الثانية، على أن تهيأ المقار والمرافق الدراسية لاستقبال الطلاب والطالبات وفق النماذج التشغيلية المحدثة واستكمال تطبيق الاشتراطات والإحترازات الصحية الواردة في الأدلة الإرشادية الوقائية للعودة إلى الدراسة والتأكد من توفر المستلزمات الوقائية والإرشادية التوعوية.

جاء ذلك بناء على قرار اعتماد عودة الدراسة الحضورية في الفترة الصباحية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ابتداء من 20 جمادى الثانية 1443 واستكمالا لكافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات.