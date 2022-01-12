لمدة 5 أيام.. #الحصيني : حالة مطرية يصحبها تساقط الثلوج على 10مناطق

نبّه الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إلى حالة جوية ممطرة على أجزاء واسعة من مناطق المملكة، قد يصحبها تساقط لحبات البرَد، تستمر خلال الخمسة أيام المقبلة.

وأوضح أن الحالة الجوية الممطرة سيمتد أثرها على أجزاء واسعة من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجنوب حائل، كما تمتد إلى الكويت وقطر والإمارات والبحرين.

ولفت إلى أن الأمطار ستتراوح من خفيفة إلى غزيرة فضلا عن حبات برَد، وذلك لمدة 5 أيام اعتبارًا من يوم غد (الخميس)، متوقعًا أن يسبق هذه الحالة المطرية دفء، وذلك بحسب ما أظهره النموذج الأوروبي لتوقعات هطول الأمطار