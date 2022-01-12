وظائف إدارية وتقنية لحملة الدبلوم في الخطوط الحديدية

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

منسق شبكات واتصالات – حائل: درجة الدبلوم كحد أدنى في تخصصات الحاسب، تقنية المعلومات، الشبكات، الاتصالات ولا يشترط توفر خبرة.

محلل مالي – الرياض: درجة البكالوريوس في تخصصات المالية، المحاسبة ولا يشترط توفر خبرة.

مساعد خدمات ركاب – وظائف متعددة عبر تمهير – الرياض: درجة الدبلوم أو البكالوريوس وأن لا يكون موظفاً خلال الستة أشهر الماضية ولا يشترط توفر خبرة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

.https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=623160&geoId=92000000&sortBy=DD