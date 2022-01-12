ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 192.63 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022، لكافة أنواع العيارات، وسط ارتفاع الطلب.

بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، 220.14 ريال (58.65 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية، بداية تعاملات الأربعاء، إلى 192.63 ريال (51.32 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الأربعاء، إلى 165.11 ريال (43.99 دولار).وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الأربعاء، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14، إلى 128.42 ريال (34.21 دولار).

كما ارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إلى 6846 ريال (1824 دولار).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، نحو 1541 ريال (410.53 دولار).ارتفعت أسعار الذهب بنحو 20 دولارًا في نهاية تعاملات الثلاثاء، لتواصل الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقّب فيه المتداولون بيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول في الولايات المتحدة، ويضعون ثقلهم على رهانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسرع لأسعار الفائدة.

وزادت أسعار العقود الآجلة للذهب -تسليم فبراير/شباط- بنسبة 1.1%، ما يعادل 19.70 دولارًا، ليصل إلى مستوى 1818.50دولارًا للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1%، مسجلًا 1819.49 دولارًا للأوقية.

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يرصد أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة، بنحو 0.3%، ليصل إلى مستوى 95.640 نقطة.