“حديقة الأمراء”: كريستيانو رونالدو قد يحل مكان مبابي في سان جيرمان

مع تواتر التقارير التي تؤكد أن النجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، قد أضحى قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن باريس سان جيرمان، فإن إدارة “حديقة الأمراء” تفكر في تعويضه بالأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن باريس سان جيرمان كان مهتمًا بالحصول على خدمات قائد منتخب البرتغال في الصيف الماضي عندما بدا أن مبابي على استعداد للانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى تلك الخطوة قد تحدث في نهاية المطاف مع انتهاء عقد مبابي في العاصمة الفرنسية وخلاف رونالدو مع مدرب يونايتد المؤقت، الألماني رالف رانغنيك.

وإذا أراد رونالدو الخروج من “أولد ترافورد” بعد أقل من 12 شهرًا من عودته إلى ناديه السابق، فسيكون باريس سان جيرمان وجهته الأكثر ترجيحًا لأنه لم يلعب في الدوري الفرنسي من قبل.

كما أن رونالدو في حال ذهابه إلى باريس، سيزامل، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في شراكة تجمع بين اثنين من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

من جانب آخر ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية في وقت سابق، أن رونالدو قد أبلغ بالفعل وكيل أعماله خورخي مينديز بأنه سئم من من اللعب مع “الشياطين الحمر”، وأن عليه البحث عن ناد آخر له في حالة استمرار مانشستر يونايتد في انتهاج سياسة غير المنتظمة، وعقب فشل رانغنيك في تحقيق الاستقرار المطلوب داخل غرفة ملابس اللاعبين.

ويواجه المدرب الألماني أزمة كبيرة في غرفة تبديل الملابس منذ خسارة “المانيو” أمام وولفرهامبتون 0-1 في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبحسب بعض الصحف البريطانية فإن 11 لاعبا يرغبون في الرحيل عن النادي بعد أن أصيبوا بخيبة أمل من إمكانية عودة مانشستر يونايتد لسابق عهده، وأبرزهم كريستيانو رونالدو.