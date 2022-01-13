عسير: إحالة عدد من المراقبين الخاصين بالشركة المسئولة عن اعمال الرقابة للتحقيق

أحال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، رئيس احدى البلديات الفرعية بمحافظة خميس مشيط وعدد من المراقبين الميدانيين بالشركة المسئولة عن اعمال الرقابة للتحقيق ؛ وذلك للإهمالهم وتقصيرهم في متابعة الإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية .

جاء ذلك خلال جولاته على المنشآت التجارية بمحافظة خميس مشيط يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية و الاشتراطات الصحية والبلدية.

حيث وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بلدية خميس مشيط بالتحقيق مع رئيس احدى البلديات الفرعية المشرفة على القطاع و مجموعة من المراقبين التابعين للشركة المسؤولة عن اعمال الرقابة و استبعاد أحد الأطباء ؛ إذ لوحظ وجود إهمال في تنفيذ الإجراءات والبروتوكولات داخل احدى المنشآت التجارية التابعة تحت نطاق البلدية الفرعية .

فيما بين رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي بأن هذا التوجيه جاء من سعادة امين المنطقة للتأكيد بأنه لا مجال للتهاون والتقصير في تطبيق الجميع للتدابير الاحترازية و الاشتراطات البلدية و الصحية والالتزام بها، سواء المنشآت التجارية المتنوعة، أو العاملون بها، أو حتى في أعمال المراقبين، إلى جانب التشديد على مواصلة الجهود الرقابية يوميًّا لمتابعة تلك الإجراءات، مع تطبيق المخالفات على المخالفين لها حرصا منه على صحة المواطن و المقيم .

وبين الحويطي بأنه تم الوقوف ميدانيًّا على جهود البلدية المبذولة في متابعة الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا ودرجة الامتثال ، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة؛ اتُّخذت بحقها العقوبات المتَّبعة نظامًا.

وثمن الحويطي تعاون المنشآت التجارية من خلال تعزيز الجهود بالتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية فيما كانت نسبة امتثال المنشآت التجارية مرتفعة وذلك دليل على وعي وتعاون الجميع لمصلحة صحة المواطن والمقيم .