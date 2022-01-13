شرطة #عُمان تصل #المملكة للمشاركة في #التمرين_التعبوي_الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية

وصلت القوة الأمنية لشرطة عمان السلطانية للمشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي “أمن الخليج العربي 3″، الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.

وأكد قائد القوة العمانية العقيد سالم بن مبارك الأبروي، جاهزية واستعداد القوة للمشاركة في التمرين، متطلعاً إلى تحقيق التطلعات المشتركة بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين المشاركين تنفيذًا لأهداف التمرين، واستمرارًا في تطوير العمل الأمني وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة.