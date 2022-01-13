رسمياً : تجديد الاعتماد الدولي للأكاديمية السعودية للطيران المدني

تسلمت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني شهادة تجديد اعتمادها لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) كمركز تدريب معتمد دولياً (ATC).

وأكدت الأكاديمية أن هذا الإنجاز يعكس ثقل المملكة في مجال الطيران المدني على الصعيد الدولي، ويمثل امتداداً للاعترافات الدولية التي حصدتها فضلاً عن كونه تتويجاً للعمل الاحترافي الذي تقوم به وبمخرجاتها في مجال التدريب.

ويأتي الاعتماد بعد أن استوفت المتطلبات والاشتراطات الدولية كافة الأمر الذي سيمكّنها من تنظيم الدورات الدولية، وسيسهم في حصول متدربي الأكاديمية على شهادات معتمدة دولياً فضلاً عن اعتماد مدربي الأكاديمية لدى (أياتا)، مؤكدة بأنها حققت أحد أهدافها الاستراتيجية بأن تصبح في مكانة علمية وعالمية مستدامة بين مثيلاتها المرموقة.