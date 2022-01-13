الخريف: السعودية تتطلع لاستثمارات بـ 170 مليار دولار في قطاع التعدين

صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بأن المملكة تسعى لاجتذاب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030 ، مستغلة الطلب العالمي المتزايد على المعادن.

وأقر “الخريف”، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج”، في الرياض، بأن هذا المبلغ كبير. ولفت إلى أن المعادن تكتسب أهمية متزايدة لتطوير قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، وصناعات من بينها السيارات.

وأوضح أن الاستثمار سيأتي من شركات أجنبية ومحلية، من بينها شركة التعدين الحكومية “معادن”.

وأشار إلى أن من شأن الاستثمارات أن ترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 64 مليار دولار سنويا خلال هذا العقد.

ويبلغ هذا أربعة أضعاف المساهمة الحالية والبالغة 17 مليار دولار.

يأتي هذا بينما يحذر مراقبون من إمكانية شح المعادن اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية وكذلك محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وارتفعت أسعار مواد مثل النحاس والزنك والنيكل بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وكانت شركة معادن السعودية أعلنت العام الماضي أنها ستستثمر مبالغ طائلة في معادن البطاريات.

وكان الخريف صرح أمس بأن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بأكثر من 1.3 ترليون دولار.