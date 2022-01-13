” #مدن”: ارتفاع أعداد مصانع #المنتجات_المعدنية إلى أكثر من 1290 مصنعاً

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عن ارتفاع أعداد مصانع المنتجات المعدنية بمدنها الصناعية إلى أكثر من 1290 مصنعاً بنهاية العام 2020م.

وقال الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن محمد السالم، وفقا لما أورت “وكالة الأنباء السعودية”، إن الصناعات المعدنية بالمدن الصناعية تتنوع بين المعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بإجمالي 846 مصنعاً، ومنتجات المعادن اللا فلزية الأخرى بعدد 450 مصنعاً موزعة على أنحاء المملكة كافة.

وبيَّن أن القطاع الغربي الذي يضم 15 مدينة صناعية هو الأكثر احتضاناً لمصانع المنتجات المعدنية بعدد 487 مصنعاً مقسمة إلى 168 مصنعاً للمنتجات اللا فلزية الأخرى، و319 مصنعاً للمعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات، ويأتي في المرتبة الثانية القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية بإجمالي 446 مصنعاً, منها 189 مصنعاً للمعادن اللا فلزية الأخرى، و257 مصنعاً للمعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات.

وأضاف أنه يحل في المرتبة الثالثة القطاع الشرقي الذي يضم 9 مدن صناعية بإجمالي 364 مصنعاً للمنتجات المعدنية، منها 96 للمعادن اللا فلزية الأخرى، و268 للمعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات، مشيرا إلى أن تلك المصانع تسهم في الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في المناطق والمدن الواعدة التي توجد بها، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وذكر أن تنامي الإقبال على الاستثمار بالمدن الصناعية يرجع إلى حرص “مدن” على التكامل مع منظومة الصناعة والثروة المعدنية، والقطاعين العام والخاص لتهيئة مجتمع صناعي متكامل يواكب متطلبات التنمية المستدامة التي تنشدها المملكة، وذلك من خلال بيئة استثمارية نموذجية توفر أفضل المنتجات والخدمات الصناعية، بجانب البنية الرقمية المتقدمة التي تضمن تسهيل الإجراءات، واختصار الوقت اللازم لبدء الأنشطة الإنتاجية، مع تقليل التكلفة التشغيلية على شركاء “مدن” المستثمرين.