‎اختتام مناورات تمرين “الشط الآمن -5” بالأسطول الشرقي في الجبيل

اختتمت اليوم، فعاليات التمرين البحري المشترك ( الشط الآمن-5 ) في نسخته الخامسة والذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة القوات البحرية والزوارق الملكية من القوات المسلحة الأردنية – ، الذي انطلق الأحد الماضي.

وأكد قائد القوات المشاركة بالتمرين اللواء البحري الركن علي بن سعيد الشهري اختتام التمرين البحري المشترك (الشط الآمن- 5) في نسخته الخامسة، الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي إلى جانب الأشقاء بالقوات البحرية والزوارق الملكية من القوات المسلحة الأردنية.

ويعد التمرين من ضمن التمارين المشتركة في إطار التعاون العسكري والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين وقد تم في هذا التمرين تنفيذ العديد من العمليات العسكرية المشتركة بهدف رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة في مجال القتال بالمناطق المبنية.

وأشار اللواء الشهري إلى أن التنفيذ و التنسيق والتعاون في التمرين كان ناجحا وعلى درجة عالية من الاحترافية، مقدما شكره للمشاركين من القوات البحرية الملكية الأردنية على حسن التعاون.

من جانبه أوضح مدير التمرين العقيد البحري الركن خالد بن محمد البلوي أن اختتام تمرين (الشط الآمن 5) نفذت جميع مراحله سواء النظرية أو العملياتية بكل احترافية وإتقان مما يدل على المستوى العالي في التجهيز والتنسيق والتنفيذ، كما نفذت الواجبات المحددة بمهارة عالية من جميع الوحدات والقوات المشاركة ، وحققت الأهداف المرسومة لهذا التمرين بكل جدية و بروح العمل المشترك الموحد.