“ثلوج وحرارة تحت الصفر”.. طقس بارد على معظم مناطق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمنت سحباً رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والفقرة والمسيجيد والمهد واليتمة وخيبر.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية فجراً من يوم الجمعة.

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات حرارة دون الصفر المئوي وتساقط للثلوج على عدد من المناطق بالمملكة.

وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “من الأحد المقبل بمشيئة الله درجات حرارة دون الصفر المئوي وتساقط للثلوج على مناطق شمال المملكة”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية.

كما توقع المركز، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.

وأضاف المركز “يتوقع أيضا تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية”.