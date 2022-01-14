توضيح مهم للمعتمرين القادمين من خارج السعودية

دعت وزارة الحج والعمرة المستفيدين من تصاريح العمرة في تطبيق “اعتمرنا” الراغبين بتعديل مواعيد التصاريح الصادرة، إلى إتمام التعديل قبل دخول وقت التصريح، إذ إنه لا يمكن التعديل بعد دخول الوقت.

وكشفت الوزارة أنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكن للمستفيدين إلغاء الموعد من خلال تطبيق “اعتمرنا” قبل دخول وقت التصريح بأربع ساعات وإصدار تصريح جديد.

وأكدت الحج والعمرة أنه في حال إلغاء الموعد بعد دخول وقت التصريح فلن يتمكن المستفيد من حجز تصريح جديد إلا بعد مرور 10 أيام من التصريح السابق، وذلك لتقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين.

وقالت أن قرار تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة بمرة واحدة كل 10 أيام، يشمل جميع الراغبين بحجز تصاريح العمرة بمن فيهم المعتمرون القادمون من خارج السعودية.

ووفقا لما أعلنته في وقت سابق بأن مدة الإقامة داخل السعودية للمعتمرين القادمين من الخارج هي 30 يوماً، وذلك للفئة العمرية 12 عاما فأكثر، مع اشتراط ظهور حالة “محصّن” في تطبيق “توكلنا” فإنه سيكون بمقدورهم تكرار أداء مناسك العمرة 3 مرات كحد أقصى خلال فترة إقامتهم داخل المملكة في حال تمكنهم من أدائها للمرة الثالثة في آخر يوم من الفترة المسموح لهم خلالها بالإقامة بشرط مغادرة المملكة في اليوم الـ30 والأخير من مدة إقامتهم.