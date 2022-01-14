وفاة عاملين اثنين وسقوط مصابين إثر حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

توفي عاملان وأصيب عدد آخر بإصابات حرجة، إثر اندلاع حريق في وحدة لإسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، وفقا لما أفادت به شركة البترول الوطنية الكويتية.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل حالتي وفاة لعاملين اثنين من الجنسية الآسيوية، لافتة إلى أنه تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى البابطين في حالة حرجة.

وأشارت إلى أن الحريق وقع أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي”، لافتة إلى أن الفرق العاملة في الشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، علما بأن الوحدة التي وقع فيها الحريق كانت “خارج الخدمة لأعمال الصيانة.