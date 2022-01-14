النائب العام يبحث مع وزير العدل الروسي تعزيز العلاقات النيابية بين البلدين

استقبل وزير العدل الروسي كونستانتين أناتوليفيتش تشويتشينكو، بمقر وزارة العدل الروسية في العاصمة الروسية موسكو، النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الذي يزور جمهورية روسيا الاتحادية حاليا للمشاركة في احتفال النيابة العامة الروسية، وذلك بمناسبة مرور ثلاث مئة عام على تأسيسها بدعوة من النائب العام الروسي.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين وتطويرها.

يذكر أن العلاقات النيابية والقانونية بين البلدين شهدت تطوراً لافتاً في السنتين الأخيرتين إثر توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.