الإرياني: البعثة الأممية زارت ميناء الصليف ولم تقدم إيضاحات حول وضع خزان صافر

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل للعام السابع على التوالي تجاهل التحذيرات من كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في تاريخ البشرية جراء تآكل هيكل الناقلة صافر الراسية قبالة ميناء راس عيسى بمدينة الحديدة منذ الانقلاب دون أي صيانة، وتحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

وأبدى عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، استغرابه من إعلان بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) قبل أيام قيامها بزيارة أسبوعية لميناء الصليف والمناطق المحيطة به، دون إيراد إيضاحات منذ تشكيلها عن وضع ناقلة النفط صافر، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدامها قنبلة موقوتة للضغط والمساومة وابتزاز العالم.