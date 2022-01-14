بـ38 نقطة.. #الاتحاد يبتعد بصدارة الدوري السعودي

عزز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صدارته لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما حقق فوزه السابع تواليا، وكان على حساب مضيفه الرائد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت، الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ17.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة لقاء فريقي الاتفاق وضيفه الشباب الذي أقيم اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في إطار الجولة الجولة الـ 17 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للاتفاق الهدف الأول اللاعب “إليريك دي سوزا” عند الدقيقة 33، وعند الدقيقة 37 أضاف اللاعب “فيليب كيش” الهدف الثاني، فيما سجل للشباب الهدف الأول اللاعب “أحمد شراحيلي” عند الدقيقة 60، وعند الدقيقة 64 أضاف اللاعب “كارلوس جونيور” الهدف الثاني للشباب.