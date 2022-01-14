أسباب ارتفاع أسعار استقدام العمالة.. الموارد البشرية توضح

كشف سعد عبدالله آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، عن أسباب ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية.

وأوضح: “أسعار تكاليف العمالة المنزلية كانت في المتناول قبل جائحة كورونا، وفرض الحجر المؤسسي ما أدى إلى ارتفاع التكاليف”.

وقال إن تذاكر الطيران وفحص كورونا كانا من بين عوامل عديدة أسهمت في ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية.

وأضاف في تصريحات لـ”العربية”، أن الوزارة حريضة على متابعة السوق وتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن أحد عوامل ارتفاع الأسعار وصول تذاكر الطيران إلى ارتفاع قيمته 60% في بعض الدول، ويتم تضمينها في عقد الاستقدام، فضلًا عن تكلفة فحص البي سي آر، وتكاليف إجراءائية خاصة.

وتابع: “لا نزال نعمل لفتح المجال مع دول أخرى لتصدير عمالتها إلى المملكة وإضافة 8 دول لتضمينها ضمن الدول الموردة للعمالة المنزلية، بهدف تنويع جنسيات العمالة المنزلية في المملكة بما لا يترك فرصة للدول المصدرة لتلك العمالة للضغط على السوق السعودية ورفع تكاليف الاستقدام”.