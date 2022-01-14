نائب رئيس أمن الدولة: أسأل الله التوفيق وأن أكون عند مستوى الثقة التي تتطلع إليها القيادة

رفع عبدالله بن فهد العويس أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى التوفيق والعون على أداء الأمانة، وأن يكون عند مستوى الثقة التي تتطلع إليها القيادة.