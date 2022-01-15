التقديم مستمر.. #وظائف_شاغرة في مجلس الضمان الصحي التعاوني

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

أخصائي تصور البيانات: بكالوريوس علوم حاسب/ رياضيات/ إحصاء/ علوم بيانات/ تحليل بيانات/ نظم معلومات إدارية أو ما يعادلهم.

عالم بيانات: بكالوريوس رياضيات/ إحصاء/ علوم حاسب/ علوم بيانات/ تحليل بيانات/ ذكاء اصطناعي أو ما يعادلهم.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ودرجة البكالوريوس في التخصصات أعلاه وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ويفضل من لديهم شهادات مهنية واحترافية في نفس المجال.

ترسل السيرة الذاتية على الإيميل:[email protected]

وكتابة المسمى الوظيفي في موضوع البريد الإلكتروني