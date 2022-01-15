تفاصيل: غرفة الرياض تعلن 1700 وظيفة شاغرة في قطاع التموين

دعت غرفة الرياض الشباب والشابات الراغبين في العمل بالقطاع الخاص التسجيل في ملتقى توطين قطاع أسواق التموين المركزية ومنافذ التموين بالتجزئة الذي تنظمه الغرفة ممثلة بقطاع خدمة العملاء ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويوفر الملتقى (1.745) وظيفة شاغرة تحت مسمي مدير مشتريات، اختصاصي تسويق، أمين صندوق، بائع مواد تموينية، سكرتير، محاسب زبائن، محاسب عام، مدير تسويق، مدير خدمات عملاء، مدير علاقات عامة، مدير في تجارة التجزئة، مدير مبيعات، مندوب مبيعات، مندوب مشتريات، موظف إداري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الغرقة لتوظيف السعوديين والسعوديات بالقطاع الخاص من خلال التعاون مع منشآت قطاع الأعمال بمنطقة الرياض، وأهابت الغرفة بالراغبين في شغل هذه الوظائف تسجيل بياناتهم عبر الرابط: https://bit.ly/3HODH9Y

وفي حال مطابقة المتقدم لشروط الوظائف المطروحة سيتم التواصل معه لتحديد وقت للمقابلة.