بدء تطبيق غرامات #صالونات_الحلاقة و #محلات_الغسيل

تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم تطبيق لائحة غرامات جديدة بشأن مخالفات صالونات الحلاقة ومحلات غسيل الملابس.

وقالت الوزارة إن الإجراءات المصاحبة للقرار هي تصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، إضافة إلى إغلاق المحل لمدة أسبوع.

كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عددًا من الغرامات المرتبطة بنشاط غسيل الملابس، حيث تضمنت الغرامات مخالفة وضع الملابس على الأرض مباشرة والتي تصل إلى 1000 ريال.

كما تضمنت العقوبات غرامة بقيمة ألفي ريال على مخالفة عدم إيصال مصدر البخار بالتصريف وغرامة أخرى بقيمة 3000 ريال على مخالفة ممارسة الغسيل في محلات الاستلام والتسليم.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عددًا من الغرامات المرتبطة بنشاط غسيل الملابس، حيث تضمنت الغرامات مخالفة وضع الملابس على الأرض مباشرة والتي تصل إلى 1000 ريال.

كما تضمنت العقوبات غرامة بقيمة ألفي ريال على مخالفة عدم إيصال مصدر البخار بالتصريف وغرامة أخرى بقيمة 3000 ريال على مخالفة ممارسة الغسيل في محلات الاستلام والتسليم

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت عقوبة إعادة استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد في صالونات الحلاقة.

وقالت الوزارة إن تكرار استخدام الأدوات يستوجب العقوبة 2000 ريال فيما تصل مخالفة تخزين أدوات حقيبة المستفيد داخل محل الحلاقة إلى 500 ريال وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.