«مسؤول بالتعليم» يكشف حقيقة شرط التحصين لعودة طلاب الابتدائي ورياض الأطفال

قال مشرف التوجيه الطلابي في تعليم ينبع، محمد الرفاعي، إنَّ التحصين ليس شرطًا لعودة طلاب وطالبات الابتدائي ورياض الأطفال حضوريا.

وأوضح الرفاعي لـ«برنامج 120» المذاع على قناة الإخبارية، أنَّه مهما كانت فوائد الدراسة عن بعد إلا أن المدرسة بخصائصها ومكوناتها هي المؤسس التعليمي الأجدر والأكبر للتطبيقات التربوية والتعليمية للطلاب.

وأضاف أن الطالب لديه مجموعة من «النمو» تشمل النمو العقلي والجسدي والانفعالي والاجتماعي واللغوي، وكل ذلك يحتج إلى مجموعة من التطبيقات التربوية والمدرسة هي الأقدر على تقديم ذلك.