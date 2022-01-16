الصحة الخليجي يوضح الحقيقة: النظارة وواقي الشمس مهمة حتى في الاجواء الغائمة

وضح مجلس الصحة الخليجي حقيقة ارتداء النظارة و وضع واقي الشمس خلال الاجواء الغائمة.

وقال : أن السائد عن الناس انه لاحاجة للواقي الشمسي و النظارة الشمسية اثناء الخروج في الاجواء الغائمة، ولكن الحقيقة العلمية تؤكد على أن الغيوم لا تحمي من الاشعة فوق البنفسجية، بل قد تصل هذه الاشعة للجلد والعيون وتسبب لها اضرار مثل تهيج خفيف في العين والتهاب القرنية.

وقد تسبب حروق في الجلد او تزيد من نسبة التجاعيد، وقد يسبب التعرض المباشر والمستمر لاشعة الشمس في زيادة الاصابة بسرطان الجلد على المدى البعيد لاسمح الله.

ولهذا شدد مجلس الصحة الخليجي على الحرص على ارتداء النظارة وواقي الشمس مهما كانت حالة الطقس حفاظاً على سلامتك.