جامعة شقراء تطلق برنامجًا لتنمية المهارات الطلابية في مجال التقنية والتكنولوجيا

أعلنت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، عن إطلاق برنامج تنمية المهارات الطلابية في مسار المهارات التقنية والتكنولوجية ابتداءً من يوم الأحد 1443/6/13هـ، والذي يتضمن عددًا من الدورات التدريبة سيتم تنفيذها “عن بعد”، ويقدمها نخبة من الكفاءات الاكاديمية بالجامعة.

ويتضمن البرنامج العديد من الدورات النوعية من بينها؛ توظيف أدوات منصة الجامعة، واستراتيجيات التعليم في البيئة الرقمية.

وكذلك مهارات التعليم الإلكتروني، إضافة إلى دورات عن البحث عن قواعد البيانات العربية والأجنبية، ومهارات استخدام برنامج مايكروسوفت وورد، وكذلك مهارات الاتصال والمشاركة، والأمن السيبراني.

وقد دعت عمادة شؤون الطلاب جميع طلاب وطالبات الجامعة إلى ضرورة الاستفادة من هذه الدورات التدريبية والمسارعة في التسجيل عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewUuQXpmC0EyPtRxiIWYESpwSJyz6H9fxw5zGN_YA05Lb_kg/viewform