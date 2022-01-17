3 وفيات و6 إصابات بانفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي

توفي 3 أشخاص (هنديان وباكستاني) وأصيب 6 آخرون في انفجار صهاريج المحروقات، اليوم (الاثنين)، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وفي وقت سابق، أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق صباح اليوم؛ ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح «آيكاد 3»، بالقرب من خزنات «أدنوك»، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، جرى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات من دون طيار (درون) وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق.

وذكرت «وام»، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على الحريقين بالمصفح ومطار أبوظبي، وأن الحريق بمنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي لم يؤثر على حركة الطيران.

ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث عسكري حوثي، أن الميليشيات الإرهابية شنّت هجوماً على دولة الإمارات.