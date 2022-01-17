نجاح عملية تصحيح جنس أنثى بولادة مكة

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من تصحيح الجنس لأنثى وتعد هذه الحالة من العيوب الخلقية النادرة للأعضاء التناسلية.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور/ عبدالرحمن المغربي بأن الطفلة تعاني من تشوه خلقي في الاعضاء الخارجية وتبدو الطفلة وكأنها طفل اما الاعضاء الداخلية فهي انثى وكذلك النمط الكروموسومي فهو انثى، وذلك بسبب زيادة افراز هرمون الذكورة من الغدة الكظرية.

وتم فصل مجرى البول عن المهبل، وتصغير العضو الذكري بحيث يصبح كأنه كيس بضر وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وبيّن الرئيس التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور/ هلال المالكي بأن هدفهم هو توفير الإحتياجات اللازمة لخدمة المرضى.

حيث تحرص (ولادة مكة) على تقديم أفضل رعاية صحية من خلال فريق عمل متكامل عالي الكفاءة والحصول على خدمة طبية متميزة.

راجين من الله أن يمن على الجميع بالصحة والعافية. وثمن د “المالكي” هذا الإنجاز لافتاً سعي مستشفى الولادة والأطفال على الجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.