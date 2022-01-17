قرقاش: الإمارات تتعامل بشفافية ومسئولية اتجاه الاعتداء الحوثي

أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الإثنين، أن الإمارات تتعامل بشفافية ومسئولية اتجاه الاعتداء الحوثي على بعض المنشآت الإماراتية.
وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر: “تتعامل الجهات المعنية في دولة الإمارات بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي”.
وأضاف: “عبث المليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان الني نعيشها، ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار”.
وأعلنت شرطة أبوظبي، السيطرة على الحريق الذي إندلع صباح اليوم في منطقة مصفح بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى إنفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية.
وذكرت في بيان، أن “حادث إنفجار صهاريج المحروقات أسفر عن 3 وفيات من جنسيتين آسيويتين (وفاة باكستاني وهنديين) وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة”، مؤكدةً أن “السلطات المختصة بدأت تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به”.