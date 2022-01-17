وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: هناك شروط لتغيير الأسماء ولامانع من الأسماء الغريبة

أوضح المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الأستاذ محمد الجاسر كيفية التعامل مع من يختارون تسجيل أسماء غريبة لأبنائهم .

وقال خلال لقائه في برنامج (الراصد) والذي يذاع عبر قناة الإخبارية: “لا نمنع تسجيل الأسماء الغريبة ولكن لانسمح بتغيير أسماء من هم أقل من 18 عامًا دون موافقة والديهم ، أو بموافقة أحدهما أو وجود تفويض من أحدهما .

وأشار إلى أن الشروط الممنوحة لمن أراد أن يختار اسماً غريباً، يجب أن يكون متوافقاً مع اللغة العربية وغير مخالف للشريعة الإسلامية و يفضل أن يكون متعارف عليها في المجمتع، وأن الوكالة تقوم بتوجيه النصح للآباء الذين يرغبون في تسجيل أسماء غريبة، مشيرًا إلى أنه في حال إصرارهم يتم تسجيل الاسم الذي اختاروه.