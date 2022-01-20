تراجع هامشي لأسعار #النفط. و #برنت عند 88.26 دولار للبرميل

تراجع خام “برنت” خلال تعاملات الخميس، مع متابعة مستجدات العرض والطلب، وقبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وقال محللو مجموعة “إيه إن زد” المصرفية في مذكرة نقلتها وكالة “رويترز” إن الاضطرابات التي يشهدها المعروض على المدى القصير تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية تسهم في تشديد الأوضاع في سوق النفط.

فيما توقعت وكالة الطاقة الدولية تعافي الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن المعروض من الخام سوف يتجاوز الطلب لفترة وجيزة، في ظل توقعات باتجاه بعض المنتجين لضخ الخام عند أو فوق أعلى المستويات على الإطلاق.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنحو 0.2% أو 0.18 دولار إلى 88.26 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجعت عند 87.29 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.

فيما صعد خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير 0.36% أو 0.31 دولار عند 87.27 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يناير الجاري.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.