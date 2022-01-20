“الجلاجل” يناقش مبادرات تطوير القطاع الصحي مع ممثلي المستشفيات الخاصة

التقى وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الخميس، بعدد من رجال الأعمال وممثلي المستشفيات الخاصة بالمملكة.

وناقش “الجلاجل” معهم خلال اللقاء المبادرات التطويرية للقطاع الصحي، مستعرضًا الجهود والخطط التي تنفذها الوزارة لتجويد الخدمات الصحية والارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وتعمل وزارة الصحة على زيادة الاستثمارات الصحية من خلال تسهيل إجراءات ومتطلبات التراخيص الصحية الاستثمارية وإعادة هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية المعتمدة، كما أنشأت مركز اتصال قطاع الأعمال، وعملت على أتمتة التراخيص الصحية بشكل كامل، إضافةً إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحقيق التكامل الإلكتروني الحكومي.

وتأتي مشاركة القطاع الصحي الخاص كأحد أهم أهداف التحول الصحي، الذي سيكون له أثر مهم -بإذن الله- في تطوير القطاعات الصحية، حيث تتم الآن إعادة ترتيب النظام الصحي بالكامل بالمملكة سواءً الحكومي أو الخاص.

وأسهم القطاع الصحي الخاص بشكل فاعل خلال جائحة كورونا بتنفيذه العديد من المبادرات النوعية، ورفده لجهود القطاع الصحي الحكومي لتخفيف آثار الجائحة والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافةً إلى ذلك تقوم الإدارة العامة لشراء الخدمة بوزارة الصحة بتعزيز التكامل مع القطاع الصحي الخاص بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية الطبية للمواطنين، حيث يتم حوكمة الخدمات الصحية والطبية المقدمة من قبل مستشفيات القطاع الصحي الخاص بالمملكة، للمرضى من المواطنين المستحقين للرعاية الصحية المجانية في الحالات الطارئة، والرعاية الصحية طويلة الأجل، وإعادة التأهيل، وفقًا للمعايير العالمية.