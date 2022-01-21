فلكية جدة: الجوزاء تزين ليالي الشتاء الباردة #دائمآ_راقب_السماء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة انه يرصد اليوم الخميس 20 يناير 2022 أو في أي ليلة من ليالي الشتاء نجوم الجوزاء او الجبار أو اورايون والتي تعتبر واحدة من أسهل المجموعات النجمية الشتوية التي يمكن التعرف عليها في السماء.

يمكن تمييز هذه المجموعة النجمية من خلال ” الحزام ” او سلسلة اللالىء” وهي عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط مستقيم قصير على التوالي في المنطقة الوسطى من الجوزاء، ويلاحظ وجود إثنان من النجوم البراقة، أحدهما يسمى منكب الجوزاء وهو نجم عملاق أحمر والآخر أزرق يسمى رِجل الجوزاء في جانبين متعاكسين من حزام النجوم.

إن نجوم الجوزاء تبدو لنا وكأنها تقع على مسافة متساوية هذا لأنها تقع على نفس خط الرؤية من الأرض ولكنها في الحقيقة تقع على مسافات مختلفة إلى حد كبير من بعضها البعض، فعلى سبيل المثال تشير القياسات بأن نجم رجل الجوزاء يبعد مسافة 773 سنة ضوئية عن كوكبنا، في حين أن تحديد المسافة إلى منكب الجوزاء أصعب ، إلا أن القياسات الحالية تقول بأنه يبعد 724 سنة ضوئية.

عند رصد نجوم الجوزاء قد يعتقد البعض بأن النجوم ضمن هذه المجموعه النجمية مرتبطه ببعضها البعض ربما بواسطة الجاذبية ولكنها ليست كذلك.

لكن بعض أشهر نجوم الجوزاء لها صلة عامة ببعضها البعض، فالعديد من ألمع النجوم في الجوزاء هم أعضاء في ذراعنا الحلزوني المحلي الذي يطلق عليه أحيانًا اسم الجبار اورايون، وتقع ذراعنا الحلزونية المحلية بين ذراع القوس و ذراع فرساوس في درب التبانة.

يمكن ملاحظة أن نجوم الحزام الثلاثة أخفت من منكب الجوزاء ورجل الجوزاء ولكنها أبعد، وهي جميعا نجوم عمالقة في ذراع الجبار أوريون.

أسماء النجوم هذه ومسافاتها هي: مينتاكا (1,239 سنة ضوئية)، النيلام (1,334 سنة ضوئية) والنيتك (1,262 سنة ضوئية).

عندما تنظر إلى هذه النجوم الثلاثة ، فاعلم أنك تنظر عبر مساحة شاسعة من الفضاء ، ولكن في ذراعنا المحلية في مجرة ​​درب التبانة

عندما توجه التلسكوب أو المنظار إلى المنطقة الواقعة أسفل نجوم الحزام نرى في أعماق السماء منظرا من أمتع المنظار وهو سديم الجوزاء أو الجبار وهو ما يطلق عليه مسييه 42 .