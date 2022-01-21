إصابة وزير الجيش الإسرائيلي بكورونا رغم تلقيه 4 جرعات لقاح

ذكر تقرير إخباري أن نتائج اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، والتي خضع لها اليوم الجمعة وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس ونائبان بالكنيست (البرلمان) جاءت إيجابية.

وقال جانتس، الذي تلقي أربع جرعات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، إنه لايزال يشعر بأنه بحالة صحية جيدة، وسوف يواصل إدارة الشؤون الأمنية لإسرائيل من منزله، بحسب ما أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كانت آخر مرة تواجد فيها جانتس في الكنيست في السابع عشر من الشهر الجاري.

والنائبان الآخران اللذان أصيبا بفيروس كورونا هما مئير بورش، من حزب يهدوت هاتورا (يهودية التوراة المتحدة)، والنائب ايفجيني سوبا، من حزب إسرائيل بيتنا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن عن إصابة وزيري الخارجية والأمن الداخلي الإسرائيليين يائير لابيد وعمير بار ليف على التوالي بفيروس كورونا.