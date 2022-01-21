قرقاش: الإمارات تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن بلاده تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تنتهجها ميليشات الحوثي الانقلابية، بحسب أفادت وكالة أنباء الإمارات، الجمعة.

وأضاف “قرقاش”، خلال تصريحاته، أن الإمارات ستمارس هذا الحق للدفاع عن نفسها ومنع الأعمال الإرهابية التي تنتهجها جماعة الحوثي التي تتمدد منذ ثلاث سنوات.

كما جدد مستشار رئيس الإمارات إدانته لرفض الحوثي كافة دعوات وقف إطلاق النار والانخراط في الحل السياسي للأزمة، وهذا ما يؤكده الهجوم الآثم وغير المبرر على أهداف مدنية في الإمارات وقبله حادث القرصنة ضد السفينة الإغاثية “روابي” في تهديد واضح لخطوط الملاحة البحرية الدولية.

كما أشار “قرقاش” إلى أن ميليشيات الحوثي خرقت اتفاق ستوكهولم بشكل واضح، إذ حولت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية وتمويل الحرب واستغلاله عسكرياً. داعيا إلى تبني موقف قوي وحازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت وتوسع الأعمال الإرهابية للمليشيات الحوثية، وخروجها على القوانين والاتفاقات الدولية.