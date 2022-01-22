تونس: التحقيق بأنشطة “الجهاز السري” للإخوان المسلمين

قررت السلطات القضائية التونسية، أمس الجمعة، فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.

وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية، أن وزيرة العدل ليلى جفّال، أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة.

وأضافت أن القرار، جاء إثر شكوى تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيساً لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدداً من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.

وجاء قرار وزيرة العدل، بعد انتقادات لاذعة وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إلى القضاء، الذي اتهمه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة.