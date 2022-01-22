وفاة بسام الملا مخرج باب الحارة #وفاة_بسام_الملا

توفي المخرج السوري، بسام الملا، اليوم (السبت)، عن عمر يناهز الـ 66 عاماً.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا، الملا، الذي يعتبر من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية، كما ارتبط اسمه بمسلسلات البيئة الشامية أشهرها “باب الحارة”.

ولد الملا في 13 فبراير 1956، وأخرج عددًا من مسلسلات البيئة الشامية السورية، والتي بدأها بـ”أيام شامية”، و”ليالي الصالحية”، وأشهرها “باب الحارة” و”الخوالي”، بالإضافة إلى إخراجه مسلسلات: بوابة التاريخ، العبابيد، قناديل رمضان، ديوان العرب، أعلام العرب.

وينتمي الملا إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا ممثلين في مسلسل “باب الحارة”.