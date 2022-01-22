لمدة 3 أيام.. “تقويم التعليم” تمنح منسوبيها 4 ساعات لمرافقة الأبناء

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، عن منح الآباء والأمهات ساعات لمرافقة الأبناء، واحتسابها ضمن أوقات العمل، خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه “تقديرا للزملاء والزميلات الآباء والأمهات واستشعارا لمسؤولياتهم التربوية تجاه أطفالهم، وتشجيعا لأبنائهم على التأقلم مع الأجواء المدرسية وبدء العـودة الحضورية للمدارس للمراحل الأولية ورياض الأطفال اعتبارا من غد الأحد؛ فيسر الهيئة أن تتيح لمنسوبيها ومنسوباتها من الآباء والأمهات مرافقة أبنائهم وفق التالي: