التحالف ينفي استهداف سجن #صعدة في #اليمن

نفى التحالف الذي تقوده السعوديّة في اليمن السبت ما وصفه بانه “ادعاءات عارية عن الصحة” بشأن ضربة جوية أدت إلى مقتل سبعين شخصا على الأقل وجرح نحو مئة آخرين في سجن في صعدة يسيطر عليه المتمردون الحوثيون.

واتهم هؤلاء المتمردون المقربون من إيران والذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد، طيران التحالف الذي يسيطر على المجال الجوي لليمن، بشن غارة على السجن.

وأسفرت الغارة على سجن صعدة معقل الحوثيين في الشمال عن مقتل سبعين شخصا على الأقل وإصابة 138 آخرين بجروح، حسب المنظمة غير الحكومية “أطباء بلا حدود” التي نددت بالهجوم “المروع”.

ولا تشمل هذه الحصيلة سوى مستشفى واحد في صعدة بينما استقبل “مركزان آخران عددا كبيرا من الجرحى” حسب “أطباء بلا حدود” التي قالت إن “البحث مستمر تحت الأنقاض”.

ونفى التحالف استهداف سجن صعدة مدينا ما اعتبر أنه يندرج في إطار “النهج التضليلي المعتاد” للحوثيين.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال التحالف العسكري المناهض للمتمردين إنه دقق في المعلومات قبل أن يتوصل إلى أنها “غير صحيحة”.

وقال المتحدّث باسم قوّات التحالف تركي المالكي في البيان إن “قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجدّ”. واضاف أنه “تمّ عمل مراجعة شاملة … وتبيَّن عدم صحّة هذه الادّعاءات”.

وبث المتمردون مقطع فيديو يعرض صورا قال إنها نتائج الضربة في صعدة، من مبان مدمرة وعمال إنقاذ ينتشلون جثثا وجثث مشوهة.