ارتفاع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند 193.58 ريال

أسعار الذهب اليوم في السعودية، الأحد 23 يناير/كانون الثاني 2022، صباحا، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في الأسواق العالمية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، 221.24 ريال (59.00 دولار) مقابل 220.99 ريال (58.92 دولار) صباح أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، مسجلا 193.58 ريال (51.62 دولار) مقابل 193.37 ريال (51.55 دولار) صباح السبت

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الأحد إلى 165.93 ريال (44.25 دولار)، مقابل 165.75 ريال (44.19 دولار) صباح أمس.

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الأحد، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 129.06 ريال (34.41 دولار)، مقابل 128.91 ريال (34.37 دولار) صباح أمس.

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، ارتفاعا لنحو 6885 ريالا (1835 دولارًا)، مقابل 6873 ريالا (1832 دولارًا) صباح أمس.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأحد في السعودية، نحو 1548.67 ريال (412.98 دولار)، مقابل 1547 ريالا (412.42 دولار) صباح أمس.

وحوم الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين عند تسوية يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، إذ عزز التضخم والمخاطر الجيوسياسية المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما يتجه البلاديوم لتحقيق أفضل أسبوع له منذ مارس/آذار الماضي بفضل قوة الطلب.

وكان سعر الذهب قد تراجع يوم الجمعة، في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1835.13 دولار للأوقية في الساعة 1011 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1835.40 دولار.