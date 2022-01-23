فرصة مثالية للتصوير.. فلكية جدة ترصد احتمالية رؤية غروب الشمس الأرجواني

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة انه سجل تحول لون شفق الغروب إلى لون أرجواني ساطع بعد 26 دقيقة من غروب الشمس في عدة مناطق حول العالم.

وأضاف “أبو زاهرة”، في بيان، أن ذلك “قد يكون هذا هو الهباء الجوي من ثوران بركان (هونغغا تونغا – هونغ ها آباي) في وقت سابق من هذا الشهر. مشيرا إلى أن “الفرصة مهيأة (غير مؤكدة) لرؤيته في الوطن العربي اليوم الأحد 23 يناير 2022 او الايام المقبلة بالعين المجردة”.

وقذف البركان، في 15 يناير 2022، حوالي 400 مليون كيلوغرام من ثاني أكسيد الكبريت في اعلى الغلاف الجوي ووصل إلى ارتفاعات لم يرصدها أسطول ناسا من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض من قبل، فقد مرت سحابة ضخمة من الهباء الجوي الكبريتي فوق أستراليا ومنذ ذلك الحين تنتشر في جميع أنحاء العالم عبر طبقة الستراتوسفير.

ويرجع سبب اللون الأرجواني الى الهباء البركاني في طبقة الستراتوسفير الذي ينشر الضوء الأزرق وينتج لونًا أرجوانيًا عندما يختلط مع اللون الأحمر العادي لغروب الشمس لذلك إذا رصد ذلك عند غروب الشمس فهي علامة على وصول هذه الهباء الجوي البركاني إلى منطقتك.

وبحسب “أبو زاهرة”؛ غالبًا ما يسبق اللون الأرجواني قوس أصفر يعانق الأفق، لذلك يتداخل الضوء البنفسجي مع اللون الأصفر إضافة لما يشبه أشرطة أفقية ضمن القوس الأصفر، ذلك هو الغاز البركاني وليس لذلك أي تأثير في المنطقة التي سوف يشاهد فيها باستثناء بريق أرجواني جميل يزين سماء الغروب وهي فرصة مثالية للتصوير.