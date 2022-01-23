مليوني متر مربع.. “عجلان وإخوانه” تستحوذ على جزءٍ ثانٍ ضمن مخطط شرق الرياض

أعلنت مجموعة “عجلان وإخوانه” أنها استكملت الاستحواذ على الجزء الثاني من مخطط شرق الرياض على طريق “الرياض – الدمام”، ومساحته مليوني متر مربع، بقيمة ستمائة مليون ريال، تضاف للمرحلة الأولى.

وكانت المجموعة قد استحوذت في ديسمبر الماضي على مجموعة أخرى؛ ليصبح مساحة المخطط بالكامل أربعة ملايين متر مربع، بقيمة إجمالية ملياري ريال.

ويشمل المشروع البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات وصرف صحي وطرق وأرصفة وإنارة وتشجير، إضافة إلى تخصيص مواقع للمدارس والمستشفيات والحدائق وغيرها من الخدمات العامة وفق أفضل المعايير، وبما يوفر متطلبات جودة الحياة للسكان.

ويضم المخطط الجديد 10 آلاف وحدة سكنية، ومن المتوقع انتهاء تطوير البنية التحتية لكامل المخطط خلال 15 شهرا، ويتزامن معها إنشاء الوحدات السكنية، بحيث تسلم أولى الوحدات خلال 24 شهرا من الآن.