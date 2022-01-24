الدفاع المدني: إصابتان لمقيمَيْن وأضرار مادية جراء سقوط صاروخ باليستي معادٍ أطلقه الحوثي الإرهابي على المدنيين بأحد المسارحة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط جسم معادٍ أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان.

وبين المتحدث الرسمي أنه تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني وجهات الاختصاص للموقع، واتضح أنه صاروخ باليستي معادٍ سقط على عدد من ورش السيارات، نتج عنه إصابتان طفيفة لمدنيين مقيمين من الجنسيتين السودانية والبنجلادشية، تم نقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى أضرار مادية لمركبات مدنية وورش صناعية إثر الشظايا المتطايرة.

وأكد المقدم الحمادي أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، موضحًا أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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