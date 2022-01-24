“الحريري” يعلن تعليق عمله في الحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات النيابية

أعلن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، تعليق عمله في الحياة السياسية، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار.

أوضح ذلك عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، قائلا: “من باب تحمل المسؤولية، ولأنني مقتنع أنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار”.

ووجه رسالة لأبناء وبنات مدرسة رفيق الحريري، قائلا: “نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي”.