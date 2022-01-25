18 قتيلاً في ملهى ليلي بـ #اندونيسيا

قتل 18 شخصاً على الأقل خلال اشتباك بين مجموعتين داخل ملهى ليلي في بلدة سوروغ بمقاطعة بابوا الغربية في إندونيسيا، وفق ما أفادت الشرطة اليوم الثلاثاء، حيث قضى معظم الضحايا بعد حريق في النادي نتيجة الاشتباكات.

وقال آري نيوتو سيتياوان، قائد شرطة سورونغ في بيان: اندلع الاشتباك الليلة الماضية، الساعة 11 مساء. وهو نزاع طويل مرتبط باشتباك بدأ السبت.

وأشار مسؤولون الى أن ضحية واحدة تعرضت للطعن بينما لقي 17 آخرين حتفهم في حريق ملهى.

وقال إدوارد بانجايتان رئيس قسم الصحة في شرطة سورونغ: “عثرنا على 17 جثة وجميعها كانت في الطابق الثاني. وقمنا بنقل الجثث إلى مستشفى سيليبي سولو”.

وتحقق الشرطة في سبب الحريق.

وأضاف سيتياوان “بدأ الحريق في النادي في الطابق الأول. حاولنا إجلاء أكبر، لكن بعد أن أخمد رجال الإطفاء الحريق هذا الصباح، وجدنا بعض الجثث هناك”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام محلية أحد المباني وقد احترق تماماً خلف خط للشرطة وسيارات محترقة.