وداعاً بافتيمبي.. #الهلال ينفصل عن مهاجمه غوميز

انفصل حامل لقب الدوري السعودي الهلال، عن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز، بعد ثلاثة أعوام ونصف العام مع النادي.

نشر الهلال مقطع فيديو في حسابه على تويتر، وكتب باللغة الفرنسية: “وداعاً بافتيمبي”، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكان عقد المهاجم الفرنسي ينتهي في نهاية الموسم.

وانضم غوميز إلى الهلال في أغسطس 2018، وشارك مع النادي السعودي في أكثر من 100 مباراة بجميع المسابقات، وسجل ما يزيد على 70 هدفاً.

وقاد المهاجم الفرنسي الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2021، كما فاز معه بالدوري السعودي مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال مرة واحدة.

وذكرت تقارير صحافية محلية، أن الهلال بصدد التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر، بدلاً من غوميز، مع استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وسبق لغوميز اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سوانزي سيتي، كما لعب لناديي سانت إيتيين، وليون، وغلطة سراي التركي.